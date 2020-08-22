Viber закрыл офис в Минске и планирует прекратить инвестирование в белорусскую экономику

Разработчик мессенджера Viber перевел своих сотрудников в Минске на дистанционную форму работы из-за риска захвата офиса и рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику, сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа.

"На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний (в Минске - ИФ), таких как Uber и "Яндекс", были захвачены вооруженными людьми. Незамедлительно мы решили закрыть свой офис. Он был открыт, но в нем работало около 15-20% от обычного количества людей из-за коронавируса", - рассказал Агауа в интервью журналу Forbes.

"И мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно. Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и "Яндекс". Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис", - добавил он.

Гендиректор Rakuten Viber отметил, что с начала протестных акций в Минске было задержано двое сотрудников разработчика. "Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали", - рассказал Агауа.

Один из задержанных уже находится на свободе, второй проходит лечение в больнице с серьезными травмами, добавил он.

Агауа отметил, что Viber "не занимается политикой", но выступает "против жестокости и против страха".

"Мы ждем, что насилие прекратится. Люди мирно протестуют. И право мирно протестовать - жизненно важное. Если ты не можешь сказать, что не согласен, то у тебя нет свободы. Люди должны иметь возможность выразить свое несогласие мирно. Мы против любых форм насилия. Люди в Беларуси должны решить свое будущее", - сообщил он.

"Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно", - подчеркнул глава компании.

Как сообщалось, генеральный директор Viber Rakuten Джамел Агауа выразил обеспокоенность тем, что приложение оказалось заблокировано в Беларуси с начала акций протеста несогласных с ходом выборов президента. В пресс-службе компании подчеркивали, что сложности с доступом к мессенджеру не связаны с техническими проблемами. "Если пользователи в Беларуси испытывают сложности с подключением к нашей платформе, это может быть связано только с работой местных провайдеров доступа в интернет", - отмечали представители Viber Rakuten.

С 9 по 11 августа белорусские-пользователи столкнулись с невозможностью доступа к сайтам за пределами национальной доменной зоны, соцсетям и мессенджерам, онлайн-сервисам. Государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщал, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка", в Национальном центре обмена трафиком называли такую причину проблем с интернет-доступом, как массированные DDoS-атаки на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций.

Центр разработки Rakuten Viber, компания "Вайбер Медиа", является резидентом Парка высоких технологий. Продукт компании, Viber является самым популярным мессенджером в Беларуси, его использует более 70% белорусских интернет пользователей, согласно исследованиям Gemius.