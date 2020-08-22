Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает госагентство БелТА.
"Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении", - информирует агентство.
Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.
Планируется, что затем президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.
В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция. В стране идут акции протеста и забастовки.
21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
"Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал президент.
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