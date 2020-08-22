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СНГ 22.08.2020 11:40

Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает госагентство БелТА.

"Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении", - информирует агентство.

Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.

Планируется, что затем президент посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция. В стране идут акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ГРОДНО, ПОЛИГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]