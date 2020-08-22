Туристам в Женеве раздадут подарочные карты номиналом почти 100 евро

Туристы в швейцарской Женеве получат подарочные карты номиналом 100 франков (93 евро), которыми смогут расплатиться в отелях, ресторанах и на достопримечательностях, сообщает газета Le Dauphiné Libéré.
Как пишет издание, чтобы получить подарочную карту, путешественник должны забронировать как минимум две ночи в отеле, который участвует в программе лояльности. Потратить деньги можно более чем в 100 объектах, среди которых гостиницы, рестораны, в том числе со звездами "Мишлен", кафе и достопримечательности.
Из развлечений можно оплатить "шоколадный тур", посещение Музея дальневосточного искусства и огромного открытого бассейна Genève-Plage на берегу Женевского озера и многие другие.
Подарочная карта будет действовать до 31 декабря, ее выдадут при заезде в отель. На один номер выдается одна карта.
"С помощью программы лояльности власти Швейцарии надеются простимулировать жителей путешествовать, что в свою очередь поможет возрождению пострадавшего из-за пандемии турбизнеса страны", — заключает газета.
Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией 15 августа. Тем не менее, с целью туризма посещать страну пока нельзя.
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