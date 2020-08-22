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Туризм 22.08.2020 12:41

Туристам в Женеве раздадут подарочные карты номиналом почти 100 евро

Туристы в швейцарской Женеве получат подарочные карты номиналом 100 франков (93 евро), которыми смогут расплатиться в отелях, ресторанах и на достопримечательностях, сообщает газета Le Dauphiné Libéré.

Как пишет издание, чтобы получить подарочную карту, путешественник должны забронировать как минимум две ночи в отеле, который участвует в программе лояльности. Потратить деньги можно более чем в 100 объектах, среди которых гостиницы, рестораны, в том числе со звездами "Мишлен", кафе и достопримечательности.

Из развлечений можно оплатить "шоколадный тур", посещение Музея дальневосточного искусства и огромного открытого бассейна Genève-Plage на берегу Женевского озера и многие другие.

Подарочная карта будет действовать до 31 декабря, ее выдадут при заезде в отель. На один номер выдается одна карта.

"С помощью программы лояльности власти Швейцарии надеются простимулировать жителей путешествовать, что в свою очередь поможет возрождению пострадавшего из-за пандемии турбизнеса страны", — заключает газета.

Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией 15 августа. Тем не менее, с целью туризма посещать страну пока нельзя.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ТУРИСТЫ, СЕРТИФИКАТЫ, ПОДАРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]