4,92 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 121 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,92 тыс. случаев, умерли за сутки 121 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4921 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1238 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 951 тыс. 897 случаев коронавирусной инфекции, 16 тыс. 310 умерших и 767 тыс. 477 выписанных (6147 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 168 тыс. 110.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 687 новых случаев COVID-19 за сутки, 10 смертей и 1094 выздоровевших.

По информации Роспотребнадзора на утро субботы, в России нарастающим итогом проведено более 34,1 млн тестов на COVID-19, из них 316 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 220 288 человек.

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию по-прежнему лидируют Москва (6,2 млн), Санкт-Петербург (2,15 млн) и Московская область (1,7 млн), такие данные привели в ведомстве 20 августа.