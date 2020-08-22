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СНГ 22.08.2020 13:00

Состояние Навального стабильное, его будут лечить в Charite - фонд Cinema for Peace

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу привезли в Берлин, стабильное, сообщили "Интерфаксу" в фонде Cinema for Peace, который организовал транспортировку больного.

"Самолет приземлился в 08:47. Он в стабильном состоянии", - указали в фонде.

Представитель фонда уточнил, что политика будут лечить в университетской клинике Charite.

"В ближайшие дни, когда о его состоянии здоровья будет известно больше, семья сделает заявление", - указали в фонде.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию.

Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в день госпитализации ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]