Состояние Навального стабильное, его будут лечить в Charite - фонд Cinema for Peace

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу привезли в Берлин, стабильное, сообщили "Интерфаксу" в фонде Cinema for Peace, который организовал транспортировку больного.
"Самолет приземлился в 08:47. Он в стабильном состоянии", - указали в фонде.
Представитель фонда уточнил, что политика будут лечить в университетской клинике Charite.
"В ближайшие дни, когда о его состоянии здоровья будет известно больше, семья сделает заявление", - указали в фонде.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию.
Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в день госпитализации ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.
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