В Британии вводят двухнедельный карантин для вернувшихся из Хорватии

Правительство Британии приняло решение ввести обязательный карантин на 14 суток для всех возвращающихся из Хорватии, сообщает The Guardian.
Начиная с субботы, прибывшие из Хорватии на родину британцы должны будут провести 14 суток в изоляции, поскольку эта страна больше не рассматривается Лондоном как безопасное направление.
В Хорватии раскритиковали решение британских властей, министр туризма этой страны Франо Матушич заявил, что это несправедливая мера.
"Мы считаем, что это решение несправедливым. Мы считаем, что Хорватия - это по-настоящему безопасное направление. Хорватия входит в списки безопасных направлений многих европейских стран. Действительно, у нас есть несколько "горячих точек", но в отелях и в других (туристических - ИФ) местах мы не зарегистрировали распространения инфекции", - сказал он каналу Sky News.
Матушич призвал британское правительство заменить эту меру на тестирование прибывающих из Хорватии. Он отметил, что в Хорватии сейчас отдыхают около 700 тыс. туристов, включая 170 тыс. из Германии и почти 16 тыс. из Британии. По его словам, с 1 по 20 августа страну посетили почти 62 тыс. туристов из Британии.
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