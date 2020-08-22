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Дальнее зарубежье 22.08.2020 18:45

В Британии вводят двухнедельный карантин для вернувшихся из Хорватии

Правительство Британии приняло решение ввести обязательный карантин на 14 суток для всех возвращающихся из Хорватии, сообщает The Guardian.

Начиная с субботы, прибывшие из Хорватии на родину британцы должны будут провести 14 суток в изоляции, поскольку эта страна больше не рассматривается Лондоном как безопасное направление.

В Хорватии раскритиковали решение британских властей, министр туризма этой страны Франо Матушич заявил, что это несправедливая мера.

"Мы считаем, что это решение несправедливым. Мы считаем, что Хорватия - это по-настоящему безопасное направление. Хорватия входит в списки безопасных направлений многих европейских стран. Действительно, у нас есть несколько "горячих точек", но в отелях и в других (туристических - ИФ) местах мы не зарегистрировали распространения инфекции", - сказал он каналу Sky News.

Матушич призвал британское правительство заменить эту меру на тестирование прибывающих из Хорватии. Он отметил, что в Хорватии сейчас отдыхают около 700 тыс. туристов, включая 170 тыс. из Германии и почти 16 тыс. из Британии. По его словам, с 1 по 20 августа страну посетили почти 62 тыс. туристов из Британии.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХОРВАТИЯ, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]