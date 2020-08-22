В Белоруссии за сутки 174 заражения COVID-19, пять пациентов скончались

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 174 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 70 тыс. 285, сообщает в субботу белорусский Минздрав.

Накануне сообщалось о 161 новом больном за сутки.

Число жертв коронавируса в Белоруссии увеличилось на пять и достигло 637 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 637 (на 21 августа - 632) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 68 тыс. 577 человек (+ 321 человек за сутки).

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 465,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (+9,7 тыс. за сутки).