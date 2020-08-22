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СНГ 22.08.2020 17:50

В Белоруссии за сутки 174 заражения COVID-19, пять пациентов скончались

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 174 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 70 тыс. 285, сообщает в субботу белорусский Минздрав.

Накануне сообщалось о 161 новом больном за сутки.

Число жертв коронавируса в Белоруссии увеличилось на пять и достигло 637 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 637 (на 21 августа - 632) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 68 тыс. 577 человек (+ 321 человек за сутки).

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 465,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (+9,7 тыс. за сутки).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]