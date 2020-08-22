Лукашенко уверен, что ОДКБ поддержит его в ситуации в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержит его против организаторов протестов в стране, которые, по его словам, действуют из-за рубежа.

"Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства, это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство страны и ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно в субботу.

При этом он поблагодарил поддержавших его глав государства, но при этом выразил уверенность, что "мы справимся сами".

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.