Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить милиционеров, а не "громить" их.
"Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно в субботу.
Он отметил, что "это же ваши люди".
"Даже если они где-то ошиблись - простите их", - добавил Лукашенко.
В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций протеста. В стране идут акции протеста и забастовки.
С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.
По данным СК Белоруссии, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.
20 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. "На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.
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