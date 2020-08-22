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СНГ 22.08.2020 16:26

Лукашенко считает, что акции протеста в Белоруссии организуются из Варшавы и Вильнюса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что акции протеста в стране организуются из-за рубежа.

"Зачинщики - не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно в субботу.

Накануне Лукашенко уже заявлял, что против Белоруссии действуют сразу пять "центров силы" с целью дестабилизировать ситуацию. "Координационный совет (сторонников Светланы Тихановской - ИФ) - это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Одно из "правительств в изгнании" сейчас находится в Варшаве, считает Лукашенко. По его мнению, оно представлено экс-претендентом на президентский пост Валерием Цепкало, который "меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но там его предупредили, и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском". "И он смелый, делает заявления из Варшавы. Вот это одно из "правительств", - сказал Лукашенко.

Еще один представляющий угрозу для Белоруссии "центр силы" находится в Литве и представлен находящейся там экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы - прим. БелТА), спецслужбы, она уже начала делать заявления", - заявил Лукашенко.

Остальные три центра Лукашенко не стал называть. "Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы", - заявил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПРОТЕСТ, ОРГАНИЗАТОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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