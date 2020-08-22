Физлица ежемесячно смогут ввозить в Азербайджан без уплаты таможенных платежей и налогов товаров на $800

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу произведенных или не предназначенных для коммерческих целей", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию Азербайджана один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, снижена с $1500 до $800.
Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с $1000 до $300.
Согласно внесенным в Правила дополнениям, гражданам Азербайджана при выезде из страны потребуется оформление письменной таможенной декларации на вывоз суммы в 20 тыс. и более в виде наличной национальной валюты (бумажными и металлическими денежными знаками) и ценными бумагами в нацвалюте.
Также письменная декларация требуется на мобильные телефоны и другое оборудование беспроводной связи, ввезенное на территорию Азербайджана физическими лицами во время посещения или почтовыми отправлениями.
Поправки вступят в силу с 19 сентября 2020 года.
Н.Аббасова
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