Физлица ежемесячно смогут ввозить в Азербайджан без уплаты таможенных платежей и налогов товаров на $800

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу произведенных или не предназначенных для коммерческих целей", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию Азербайджана один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, снижена с $1500 до $800.

Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с $1000 до $300.

Согласно внесенным в Правила дополнениям, гражданам Азербайджана при выезде из страны потребуется оформление письменной таможенной декларации на вывоз суммы в 20 тыс. и более в виде наличной национальной валюты (бумажными и металлическими денежными знаками) и ценными бумагами в нацвалюте.

Также письменная декларация требуется на мобильные телефоны и другое оборудование беспроводной связи, ввезенное на территорию Азербайджана физическими лицами во время посещения или почтовыми отправлениями.

Поправки вступят в силу с 19 сентября 2020 года.

Н.Аббасова