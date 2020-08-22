Лидер социалистов Таджикистана намерен в третий раз баллотироваться в президенты страны

Социалистическая партия Таджикистана на съезде в субботу выдвинула кандидатом в президенты своего 69-летнего лидера Абдухалима Гаффорова, ранее он дважды выдвигался кандидатом на выборах главы государства в 2006 и 2013 годах.

В праймериз таджикских социалистов, кроме лидера партии, участвовали активисты Маъруфджон Юсупов, Зариф Наимов и Давлатхотун Саидошорова, кандидатура Гаффорова была принята большинством голосов, сообщает таджикская служба "Радио Свобода".

Гаффоров заявил, что основными пунктами его предвыборной программы являются повышение общего уровня жизни в Таджикистане, борьба с терроризмом и защита госграниц. Кроме того он заявил о необходимости развития сферы образования, улучшения качества жизни пенсионеров, а также борьбы с торговлей людьми, сообщает радиостанция.

По данным Социалистической партии Таджикистана, в их рядах насчитывается более 21 тыс. человек.

Выборы президента Таджикистана намечены на 11 октября.

Первой о своем кандидате в президенты 15 августа заявила Аграрная партия Таджикистана, баллотироваться на пост главы государства намерен ее лидер Рустам Латифзода. Латифзода, бывший председатель Восейского района, возглавил Аграрную партию после смерти ее основателя Амира Каракулова в 2014 году.

Аграрная партия Таджикистана, относящаяся к парламентской опоозиции, в рядах которой 500 тыс. человек, является второй по численности в стране после правящей Народной демократической партии. На парламентских выборах 2010 года партия получила два места в парламенте. На выборах главы государства 2013 года кандидат от Аграрной партии поддержал кандидатуру действующего президента Эмомали Рахмона. Два года спустя, на парламентских выборах 2015 года партия получила пять мест в нижней палате Маджлиси намояндагон и сформировала собственную фракцию. На парламентских выборах 2020 года партия увеличила свое присутствие в 63-местной нижней палате парламента Таджикистана до семи человек.

Партия экономических реформ Таджикистана ранее заявляла, что определит своего кандидата на съезде 24 августа. Правящая в Таджикистане Народно-демократическая партия планирует назвать своего кандидата на съезде 3 сентября. Компартия Таджикистана проведет предвыборный съезд 5 сентября.

Пока о своих планах на участие в выборах не объявили таджикская Социал-демократическая партия и Демократическая партия республики.