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СНГ 22.08.2020 18:40

Лукашенко: Белоруссию "травят", чтобы потом броситься на Россию

Оппоненты белорусских властей "травят" страну, отрабатывая сценарии для дальнейшего давления на Россию, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси..." Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию", - заявил Лукашенко журналистам в Гродно в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

"Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заметил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ТРАВЛЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]