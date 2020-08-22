Оппоненты белорусских властей "травят" страну, отрабатывая сценарии для дальнейшего давления на Россию, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси..." Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию", - заявил Лукашенко журналистам в Гродно в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.
"Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заметил Лукашенко.
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