В Азербайджане за сутки выявлены 184 новых случая COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 184 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 105, сообщает республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 515 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 32 тыс. 842 человек (+160 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 748 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,557 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 868 тыс. 345 тестов на COVID-19.

Н.Абббасова