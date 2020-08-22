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СНГ 22.08.2020 18:50

Лукашенко назвал "постановочными кадрами" свидетельства насилия сотрудников правоохранительных органов над участниками протестов

Фотографии и видеозаписи со следами избиений сотрудниками правоохранительных органов задержанных на акциях протеста в Белоруссии в 60% случаев являются "постановочными кадрами", заявил действующий глава республики Александр Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры", - заявил Лукашенко.

"Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", - добавил он.

"Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций протеста. В стране идут акции протеста и забастовки.

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.

По данным СК Белоруссии, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

20 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. "На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОМОН, НАСИЛИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]