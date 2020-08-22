Фотографии и видеозаписи со следами избиений сотрудниками правоохранительных органов задержанных на акциях протеста в Белоруссии в 60% случаев являются "постановочными кадрами", заявил действующий глава республики Александр Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры", - заявил Лукашенко.

"Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", - добавил он.

"Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций протеста. В стране идут акции протеста и забастовки.

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.

По данным СК Белоруссии, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

20 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. "На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.