Зеленский считает, что Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии с участием международных наблюдателей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следовало бы в сложившейся ситуации провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике.
"Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед!", - сказал Зеленский в интервью Euronews.
Президент Украины также подчеркнул, что пригласил бы на эти выборы всех возможных международных наблюдателей.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
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