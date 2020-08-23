Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.08.2020 10:10

Зеленский считает, что Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии с участием международных наблюдателей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следовало бы в сложившейся ситуации провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике.

"Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед!", - сказал Зеленский в интервью Euronews.

Президент Украины также подчеркнул, что пригласил бы на эти выборы всех возможных международных наблюдателей.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президентский рейтинг Зеленского - 36,6%, свидетельствует соцопрос Путин: заявления Зеленского о войне могут негативно сказаться на отношениях РФ и Украины Президент Азербайджана намерен посетить Киев до конца года Зеленский заявляет о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня У первой леди Украины положительный тест на Covid-19, у Зеленского и детей - отрицательный Зеленский о втором президентском сроке: "Я подумаю"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]