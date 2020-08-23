Зеленский считает, что Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии с участием международных наблюдателей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следовало бы в сложившейся ситуации провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике.

"Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед!", - сказал Зеленский в интервью Euronews.

Президент Украины также подчеркнул, что пригласил бы на эти выборы всех возможных международных наблюдателей.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.