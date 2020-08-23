Палата представителей США одобрила финансирование почтовой службы для голосования на выборах

Контролируемая демократами Палата представителей США в субботу одобрила законопроект о выделении почтовой службе $25 млрд на обеспечение бесперебойной работы на президентских выборах в ноябре по доставке бюллетеней избирателей, сообщают американские СМИ.
Законопроект, названный "Закон о доставках для Америки", поддержали 257 конгрессменов, когда 150 выступили против.
В то же время, Сенат, контролируемый республиканцами, выступил против проведения повсеместного голосования по почте. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Сенат "абсолютно точно не примет" законопроект, и что он порекомендует президенту США Дональду Трампу наложить на него вето.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что решительно выступает против такого закона, считая, что голосование на выборах по почте будет способствовать массовой фальсификации результатов.
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