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Дальнее зарубежье 23.08.2020 09:50

Суд предписал Трампу оплатить расходы экс-порноактрисы на адвоката

Суд в США предписал президенту США Дональду Трампу оплатить расходы на адвоката бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стеффани Клиффорд), сообщает ABC.

По данным телеканала, они составили 44,1 тыс. долларов. Также суд отверг апелляцию адвокатов президента, что последний не являлся участником сделки, согласно которой актриса должна была молчать о предполагаемой интимной связи с нынешним президентом в обмен на 130 тыс. долларов.

Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) стала известна после того, как заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса рассказала, что в 2006 году у нее было свидание с Трампом в гостиничном номере. По ее словам, они вступили в интимную связь. Она отметила, что потом общалась с Трампом еще несколько лет.

Ранее сообщалось, что Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора о выплатах бывшей модели Playboy Карен Макдугал с Трампом, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Трампом в 2006 году - уже после того, как он женился на Мелании в 2005 году. Позднее аудиозапись обнародовал американский телеканал CNN.

В свою очередь Трамп назвал "печальным" факт записи этого разговора на аудионоситель.

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Тэги: США, ТРАМП, АКТРИСА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]