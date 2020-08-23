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Дальнее зарубежье 23.08.2020 10:45

"Хезболла" сообщила о сбитом беспилотнике Израиля

Беспилотник израильских ВВС был сбит в субботу в небе над югом Ливана, так как он нарушил воздушное пространство, сообщил Al-Mayadeen со ссылкой на шиитскую группировку "Хезболла".

"Бойцы сил сопротивления поразили израильский беспилотник, вторгшийся в небо Ливана вблизи населенного пункта Аит-эш-Шааб", - отметили в коммюнике.

По данным Reuters, в Израиле сообщили об инциденте, произошедшем 22 августа, с беспилотником во время операции на границе с Ливаном.

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Тэги: ХЕЗБОЛЛА, БПЛ, ИЗРАИЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]