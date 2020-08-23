"Хезболла" сообщила о сбитом беспилотнике Израиля

Беспилотник израильских ВВС был сбит в субботу в небе над югом Ливана, так как он нарушил воздушное пространство, сообщил Al-Mayadeen со ссылкой на шиитскую группировку "Хезболла".
"Бойцы сил сопротивления поразили израильский беспилотник, вторгшийся в небо Ливана вблизи населенного пункта Аит-эш-Шааб", - отметили в коммюнике.
По данным Reuters, в Израиле сообщили об инциденте, произошедшем 22 августа, с беспилотником во время операции на границе с Ливаном.
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