В Казахстане за сутки выявлено 230 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 125 активных, 105 бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 256 случаев.

Всего в стране подтверждено 104 тыс. 543 случая. В стране за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1 тыс. 377 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 91 тыс. 89 человек.

С начала пандемии скончались от коронавируса 1 тыс. 510 человек.