За истекшие сутки в Китае выявлено 27 новых инфицированных COVID-19: 12 больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки был выявлено 56 случаев заражения: 22 активных и 34 бессимптомных, все они также были ввезены из-за границы.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 84 тыс. 951 активный случай заражения, из которых 2 тыс. 402 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 26 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 190 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 657 (76 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).
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