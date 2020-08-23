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Дальнее зарубежье 23.08.2020 09:30

В Китае за сутки выявлены 27 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае выявлено 27 новых инфицированных COVID-19: 12 больных в активной форме и 15 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлено 56 случаев заражения: 22 активных и 34 бессимптомных, все они также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 84 тыс. 951 активный случай заражения, из которых 2 тыс. 402 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 26 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 190 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 657 (76 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]