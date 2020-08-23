176 новых случаев коронавируса в Армении, три пациента скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 176 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 42 тыс. 792, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще три пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 107 человек. "Из них 852 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 255 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 35 тыс. 991 человек (+84 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 501 тест на COVID-19.