4,85 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 73 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,85 тыс. случаев, умерли за сутки 73 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 852 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (23,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 956 749 случаев коронавирусной инфекции, 16 383 умерших и 770 639 выписанных (3 162 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 727.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 611 новых случаев COVID-19 за сутки, 11 смертей и 965 выздоровевших.
По информации Роспотребнадзора на утро воскресенья, в России нарастающим итогом проведено более 34,4 млн тестов на COVID-19, из них 317 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 218 761 человек.
По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию лидируют Москва (6,2 млн), Санкт-Петербург (2,15 млн) и Московская область (1,7 млн), такие данные привели в ведомстве 20 августа.
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