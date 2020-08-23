Южная Корея стоит на пороге полномасштабной эпидемии коронавируса - специалист

Южная Корея столкнулась с непосредственной угрозой начала эпидемии коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.
"Мы имеем дело с серьезной ситуацией на грани крупномасштабной общенациональной эпидемии", - приводит ее слова агентство "Рёнхап".
Она отметила, что, хотя прирост новых случаев не достиг пиковых значений, жителям следует по возможности оставаться дома.
По данным "Рёнхап", в Южной Корее за сутки выявили 397 случаев коронавируса - максимальный показатель за период с 23 марта, однако новых летальных случаев нет.
Большинство заболеваний - 294 - приходится на Сеул и его окрестности. Общее количество инфицирований достигло 17 399 при 309 летальных исходах, а количество ежедневных выявляемых случаев с 14 августа утроилось.
Ранее власти страны закрыли ночные клубы, караоке, интернет-кафе и пляжи, а в Сеуле с понедельника жители будут обязаны носить маски в помещениях и снаружи при большом скоплении народа. Власти также предупредили о возможности дальнейшего ужесточения мер, если прирост новых случаев заболевания продолжит ускоряться.
В свою очередь западные СМИ напоминают, что как считалось ранее, Южной Корее удалось во многом взять под контроль распространение болезни, и страна рассматривалась в качестве модели борьбы с коронавирусом.
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