Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.08.2020 18:05

Южная Корея стоит на пороге полномасштабной эпидемии коронавируса - специалист

Южная Корея столкнулась с непосредственной угрозой начала эпидемии коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

"Мы имеем дело с серьезной ситуацией на грани крупномасштабной общенациональной эпидемии", - приводит ее слова агентство "Рёнхап".

Она отметила, что, хотя прирост новых случаев не достиг пиковых значений, жителям следует по возможности оставаться дома.

По данным "Рёнхап", в Южной Корее за сутки выявили 397 случаев коронавируса - максимальный показатель за период с 23 марта, однако новых летальных случаев нет.

Большинство заболеваний - 294 - приходится на Сеул и его окрестности. Общее количество инфицирований достигло 17 399 при 309 летальных исходах, а количество ежедневных выявляемых случаев с 14 августа утроилось.

Ранее власти страны закрыли ночные клубы, караоке, интернет-кафе и пляжи, а в Сеуле с понедельника жители будут обязаны носить маски в помещениях и снаружи при большом скоплении народа. Власти также предупредили о возможности дальнейшего ужесточения мер, если прирост новых случаев заболевания продолжит ускоряться.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что как считалось ранее, Южной Корее удалось во многом взять под контроль распространение болезни, и страна рассматривалась в качестве модели борьбы с коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА, РОСТ


Похожие новости


В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца Южнокорейские ученые не обнаружили признаков генетической мутации в коронавирусе Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее выросло за сутки на 81 и достигло 10 237 - власти В Южной Корее продлили меры изоляции до 19 апреля Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]