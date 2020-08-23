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Регион 23.08.2020 18:40

Коронавирус не оказал существенного влияния на переговоры РФ об экспорте вооружения - Мантуров

Пандемия коронавируса слегка замедлила переговорные процессы по военно-техническому сотрудничеству России, но не оказала на них серьезного влияния, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конечно, с учетом распространения коронавируса в свое время были приняты отдельные ограничительные меры. И в связи с этим были случаи замедления переговорного процесса из-за карантинных мероприятий", - сообщил Мантуров.

"Но существенного влияния на переговорный процесс в целом они не оказали, и сейчас переговоры по проектам военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами возвращаются в нормальный режим", - сказал министр.

Он отметил, что "мировая пандемия коронавируса, безусловно, повлияла и на международные рынки вооружений". "Однако военно-техническое сотрудничество остается одним из важнейших направлений внешней политики многих государств, поэтому и переговорные процессы продолжаются с учетом действующих ограничений в тех или иных странах", - заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что Россия и дальше планирует выполнять взятые на себя обязательства, в том числе и в области экспорта вооружений.

16 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия учитывает ситуацию с коронавирусом в мире, которая "неминуемо скажется на ВТС: количестве делегаций, выставок и визитов специалистов".

На вопрос о реализации экспортных контрактов с Китаем на фоне коронавируса глава ФСВТС ответил: "Естественно, и мы, и они переживаем из-за коронавируса. Объективная обстановка сегодня такова, что мы сейчас не ведём каких-то очень активных переговоров с Китаем. Строго говоря, им сейчас не до этого. Но это не значит, что у нас вообще всё остановилось, прервано и так далее".

11 марта ВОЗ объявила о пандемии из-за вспышки коронавируса во всём мире, который начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

В связи с угрозой распространения болезни отменены многие международные мероприятия, в том числе экономические форумы и крупнейшие оборонные выставки, включая международный авиакосмический салон "Фарнборо" в Великобритании.

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Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЭКСПОРТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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