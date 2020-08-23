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Регион 23.08.2020 12:46

Спрос на российское оружие стабильный, портфель заказов около $50 млрд - Чемезов

Портфель заказов на поставки за рубеж российского вооружения на протяжении трёх лет составляет около $50 млрд, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на форуме "Армия".

"По итогам прошлого года объём экспорта российской продукции военного назначения превысил $15 млрд, портфель заказов на протяжении последних трех лет составляет в районе $50 млрд", - сказал Чемезов.

Глава госкорпорации заявил, что "Ростех", несмотря на существующие ограничения и иные неблагоприятные внешние факторы, продолжает успешно развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами.

"В стоимостном выражении, большая часть экспорта российского вооружения составляет авиационная техника: это боевые самолеты, учебно-боевые, военно-транспортные самолеты, а также ударные и военно-транспортные вертолеты", - сказал глава "Ростеха".

Он заявил, что по-прежнему востребованными остаются российские системы противовоздушной и противоракетной обороны, и в частности зенитная ракетная система С-400.

"Безусловно, пандемия внесла свои корректировки в продвижение нашей продукции на зарубежный рынок", - сообщил также Чемезов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]