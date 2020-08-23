Спрос на российское оружие стабильный, портфель заказов около $50 млрд - Чемезов

Портфель заказов на поставки за рубеж российского вооружения на протяжении трёх лет составляет около $50 млрд, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на форуме "Армия".

"По итогам прошлого года объём экспорта российской продукции военного назначения превысил $15 млрд, портфель заказов на протяжении последних трех лет составляет в районе $50 млрд", - сказал Чемезов.

Глава госкорпорации заявил, что "Ростех", несмотря на существующие ограничения и иные неблагоприятные внешние факторы, продолжает успешно развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами.

"В стоимостном выражении, большая часть экспорта российского вооружения составляет авиационная техника: это боевые самолеты, учебно-боевые, военно-транспортные самолеты, а также ударные и военно-транспортные вертолеты", - сказал глава "Ростеха".

Он заявил, что по-прежнему востребованными остаются российские системы противовоздушной и противоракетной обороны, и в частности зенитная ракетная система С-400.

"Безусловно, пандемия внесла свои корректировки в продвижение нашей продукции на зарубежный рынок", - сообщил также Чемезов.