Некоторые страны оплачивают российское оружие энергоносителями - Рособоронэкспорт

Расчеты по некоторым оружейным контрактам осуществляются через российские энергетические компании, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Предлагаем альтернативные виды расчетов, не только валютными средствами, но и различными группами товаров. Благодарим, в том числе, наших энергетических партнеров, российских операторов, которые задействованы, в том числе, и в программах расчетов, там где осуществляются у нас расчеты энергоносителями", - сказал Михеев.