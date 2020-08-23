Россия и Турция могут подписать новый контракт на С-400 в 2021 году - Ростех

Контракт с Турцией на дополнительную партию систем ПВО С-400 вероятно будет подписан в следующем году, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Думаю, что до конца года не подпишем", - сказал он на военно-техническом форуме "Армия-2020".
"Вероятно", - сообщил Чемезов, отвечая на вопрос о возможном подписании второго контракта с Турцией на С-400 в следующем году.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.
С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.
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