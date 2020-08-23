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Регион 23.08.2020 15:55

Ирану удалось получить часть данных с "черных ящиков" сбитого украинского самолета

Иранские специалисты смогли получить доступ к части информации с" черных ящиков" сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, включая разговоры пилотов, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP) со ссылкой на иранскую Организацию гражданской авиации.

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, длительность записей, сделанных после взрыва первой запущенной иранскими военными зенитной ракеты, составляет 19 секунд. Однако вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой, и Зангене предположил, что, вероятно, осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере.

Отмечается, что эта информация должна войти в итоговый доклад Тегерана об этой катастрофе.

По данным AP, в ходе процесса извлечения данных с самописцев присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

В июле "черные ящики" сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера были доставлены для расшифровки в Париж. AP ранее поясняло, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, когда они готовились к возможной контратаке после обстрела баз с американскими военными в Ираке, предпринятого в ответ на убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.

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Тэги: ИРАН, УКРАИНА, САМОЛЕТ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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