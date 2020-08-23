Зеленский заявил о крупнейшем оборонном бюджете Украины в истории

Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения, сообщает в воскресенье пресс-служба главы украинского государства.
"Общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд грн. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", - заявил он в день Государственного флага Украины
Президент отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на оборонную сферу остались неизменными.
"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сообщил глава государства.
По его словам, обязательным является переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО.
"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь", - отметил также Зеленский.
Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен командира армянской диверсионной группы
Шойгу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом
Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ соберутся на совместное заседание в начале сентября - Шойгу
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" за 2019г в $60 млн
Новое месторождение газа усилит энергобезопасность Турции - президент Алиев
Совет директоров ЛУКОЙЛа 31 августа обсудит развитие в условиях энергетической трансформации
Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек
В Азербайджане за сутки выявлено 169 новых случая COVID-19, 3 человека скончались
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Структура SOCAR AQS будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане
В Баку открылась онлайн-выставка «Курская дуга»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Гималая Мамишева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии