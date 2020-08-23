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СНГ 23.08.2020 19:30

Зеленский заявил о крупнейшем оборонном бюджете Украины в истории

Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения, сообщает в воскресенье пресс-служба главы украинского государства.

"Общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд грн. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", - заявил он в день Государственного флага Украины

Президент отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на оборонную сферу остались неизменными.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сообщил глава государства.

По его словам, обязательным является переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь", - отметил также Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]