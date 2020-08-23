Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом - министр здравоохранения

Итальянское правительство, несмотря на устойчивый рост новых случаев коронавируса в стране, не намерено прибегать к новой изоляции в качестве средства борьбы с распространением заболевания, заявил изданию "Стампа" министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
"У нас не будет новой изоляции", - сказал он, указав, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с февралем и мартом, когда отслеживание заражений коронавирусом и изоляция заболевших была затруднена.
"Я настроен оптимистично, хотя и осторожен. Наша национальная система здравоохранения стала намного сильнее", - сказал министр.
В то же время ранее в министерстве отмечали, что хотя общенациональный карантин не присутствует среди возможных вариантов реагирования на ситуацию, однако ограничительные меры могут вводиться в отдельных районах в случае роста числа заболевших там.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Италии диагностировали 258 136 случаев коронавируса. Скончались 35 430 инфицированных, выздоровели 205 203 человек.
Европейские СМИ отмечают, что в субботу итальянские медицинские службы зафиксировали за сутки 1071 заболевшего коронавирусом: число выявленных за сутки случаев впервые перевалило за 1 тыс. с того момента, как власти в мае ослабили меры изоляции. Однако, уточняют СМИ, в Италии за сутки регистрируется меньше случаев заболевания, чем в Испании и Франции. Также в Италии отмечается невысокая смертность инфицированных.
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