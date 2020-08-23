Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   20.08 WTI 42.58 -0.35 Brent 44.90 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.08.2020 15:09

Россия заключит на форуме "Армия" оружейные контракты с Арменией, Белоруссией и Казахстаном - ФСВТС

Россия планирует заключить контракты в сфере поставок и ремонта военной техники на форуме "Армия-2020" с Арменией, Белоруссией и Казахстаном, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Пользуясь столь ценной в нынешней ситуации возможностью встретиться с партнерами лицом к лицу, мы запланировали заключение ряда контрактов, в частности с Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Контракты затронут и тематику поставок конечной продукции, и сервисного обслуживания ранее поставленной техники", - сказала она агентству на подмосковном форуме "Армия-2020".

"Мы все пониманием, что в условиях мировой пандемии вся международная деятельность претерпевает существенные, концептуального характера изменения. Конечно, сфера ВТС не исключение", - сообщила Воробьева.

"Мы уверены, и наши иностранные партнеры это подтверждают, что сам факт проведения форума "Армия-2020" в нынешних условиях - большое достижение. И тот факт, что форум посетят более 70 делегаций подтверждает статус, масштаб и важность главной российской выставки продукции военного назначения", - сказала представитель ФСВТС России.

По словам Воробьевой, одной из основных задач форума станет демонстрация достижений российского оборонно-промышленного комплекса, подтверждение заявленных тактико-технических характеристик российской военной продукции, показ в действии её эксплуатационных и боевых возможностей партнерам России и потенциальным заказчикам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВТС, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Россия готова обсудить с Арменией поставку новой партии истребителей - ФСВТС Заказы Анкары на технику РФ составляют около $1 млрд - ФСВТС Россия готова к переговорам с Азербайджаном о поставках авиации - ФСВТС Россия сделает все для военного сближения с Азербайджаном - Герасимов Азербайджан намерен продолжить военное сотрудничество с Россией, есть планы на будущее - Алиев Лавров заявляет о важности ВТС Москвы и Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]