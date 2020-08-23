Россия планирует заключить контракты в сфере поставок и ремонта военной техники на форуме "Армия-2020" с Арменией, Белоруссией и Казахстаном, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.
"Пользуясь столь ценной в нынешней ситуации возможностью встретиться с партнерами лицом к лицу, мы запланировали заключение ряда контрактов, в частности с Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Контракты затронут и тематику поставок конечной продукции, и сервисного обслуживания ранее поставленной техники", - сказала она агентству на подмосковном форуме "Армия-2020".
"Мы все пониманием, что в условиях мировой пандемии вся международная деятельность претерпевает существенные, концептуального характера изменения. Конечно, сфера ВТС не исключение", - сообщила Воробьева.
"Мы уверены, и наши иностранные партнеры это подтверждают, что сам факт проведения форума "Армия-2020" в нынешних условиях - большое достижение. И тот факт, что форум посетят более 70 делегаций подтверждает статус, масштаб и важность главной российской выставки продукции военного назначения", - сказала представитель ФСВТС России.
По словам Воробьевой, одной из основных задач форума станет демонстрация достижений российского оборонно-промышленного комплекса, подтверждение заявленных тактико-технических характеристик российской военной продукции, показ в действии её эксплуатационных и боевых возможностей партнерам России и потенциальным заказчикам.
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