У Европы нет намерений превратить Белоруссию во вторую Украину - Боррель

ЕС не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события подобные тем, что имели место в ходе кризиса вокруг Украины, заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"У Европы нет намерений превратить Белоруссию во вторую Украину", - приводят его слова западные СМИ.

По его словам, на Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, продолжающейся по сей день". Боррель, тем не менее, отметил, что в данный момент проблема народа Белоруссии состоит не "в выборе между Россией и Европой", а в том, чтобы добиться свободы.

Боррель также заявил, что ЕС необходимо продолжать диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он сравнил такую ситуацию со взаимоотношениями Брюсселя с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отметив, что хотя ЕС не признает легитимности ни Лукашенко, ни Мадуро, с обоими лидерами нужно вести диалог.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.