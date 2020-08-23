РФ примет любое решение белорусского руководства в отношении диалога со своим населением - Лавров

Россия примет любое решение властей Белоруссии по вопросу диалога с оппозицией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Беларусь расчертить, и предлагают при этом свое посредничество... Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным - конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью", - сказал Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов" в воскресенье.
Он отметил, что "белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации".
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
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