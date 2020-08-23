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Дальнее зарубежье 23.08.2020 16:08

Уже несколько десятков тысяч человек собралось на площади Независимости в Минске

Число участников несанкционированной акции оппозиции превысило несколько десятков тысяч человек.

Как передает корреспондент "Интерфакса", площадь Независимости напротив Дома правительства в центре белорусской столицы заполнена людьми. Участники несанкционированной акции продолжают стягиваться к площади по проспекту Независимости и прилегающим улицам.

В общей сложности на площади Независимости уже собралось больше 50 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 100 тыс. участников.

Некоторые митингующие вышли на проезжую часть и затруднили движение автомобилей, однако водители спокойно объезжают митингующих и не выражают недовольство.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ПЛОЩАДЬ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]