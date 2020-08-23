Уже несколько десятков тысяч человек собралось на площади Независимости в Минске

Число участников несанкционированной акции оппозиции превысило несколько десятков тысяч человек.

Как передает корреспондент "Интерфакса", площадь Независимости напротив Дома правительства в центре белорусской столицы заполнена людьми. Участники несанкционированной акции продолжают стягиваться к площади по проспекту Независимости и прилегающим улицам.

В общей сложности на площади Независимости уже собралось больше 50 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 100 тыс. участников.

Некоторые митингующие вышли на проезжую часть и затруднили движение автомобилей, однако водители спокойно объезжают митингующих и не выражают недовольство.