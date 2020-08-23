Лавров видит попытки спровоцировать кровопролитие в Белоруссии по украинскому сценарию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии в Белоруссии сил, пытающихся спровоцировать перевод ситуации на украинский сценарий и кровопролитие.

"Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, но одновременно знаем, что не всем это нравится: есть желающие мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, сделать насильственным, спровоцировать кровь, все перевести на украинский сценарий", - сказал Лавров на форуме "Территория смыслов".

Министр сообщил, что президент РФ Владимир Путин "всегда отвечает на звонки своих зарубежных коллег, которые озабочены ситуацией в Белоруссии", также ведутся контакты на уровне внешнеполитических ведомств.