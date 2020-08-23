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СНГ 23.08.2020 16:55

Лавров видит попытки спровоцировать кровопролитие в Белоруссии по украинскому сценарию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии в Белоруссии сил, пытающихся спровоцировать перевод ситуации на украинский сценарий и кровопролитие.

"Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, но одновременно знаем, что не всем это нравится: есть желающие мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, сделать насильственным, спровоцировать кровь, все перевести на украинский сценарий", - сказал Лавров на форуме "Территория смыслов".

Министр сообщил, что президент РФ Владимир Путин "всегда отвечает на звонки своих зарубежных коллег, которые озабочены ситуацией в Белоруссии", также ведутся контакты на уровне внешнеполитических ведомств.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, СЦЕНАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]