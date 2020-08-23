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СНГ 23.08.2020 17:45

Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской

Программа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской неконструктивна и не нацелена на достижение национального согласия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Программа появилась на сайте Тихановской, недолго она там провисела, но в web-архиве можно ее почитать. Там много интересного: выход из ЕврАзЭС, из ОДКБ, из Союзного государства, долгосрочная цель - вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни за счет внедрения, во многом искусственного, белорусского языка, во все сферы, где будет вытеснен русский язык, и целый ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия", - сказал Лавров в воскресенье на форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что программа была опубликована только на белорусском языке, что говорит о том, что авторы понимали ее провокационность и неприемлемость для тех, кто разговаривает в стране на русском языке.

Комментируя возбуждение уголовного дела против Координационного совета белорусской оппозиции, Лавров отметил, что "они сами заявляют открыто, что хотят получить власть и потом организовать выборы, а переговоры с властью предлагают только с одной целью: обсудить условия ухода президента Белоруссии".

В Белоруссии уже две недели продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Несколько человек погибли. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]