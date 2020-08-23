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Карабахский конфликт 23.08.2020 21:58

Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен командира армянской диверсионной группы

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке диверсионного проникновения армянских военных, в плен взят командир диверсионной группы старший лейтенант Гургин Альберян.

«23 августа около 05:45 диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить. Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДИВЕРСАНТ, ПЛЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]