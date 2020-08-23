Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен командира армянской диверсионной группы

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке диверсионного проникновения армянских военных, в плен взят командир диверсионной группы старший лейтенант Гургин Альберян.
«23 августа около 05:45 диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить. Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении.
Н.Аббасова
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" за 2019г в $60 млн
Новое месторождение газа усилит энергобезопасность Турции - президент Алиев
Совет директоров ЛУКОЙЛа 31 августа обсудит развитие в условиях энергетической трансформации
Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек
В Азербайджане за сутки выявлено 169 новых случая COVID-19, 3 человека скончались
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
США перебросили из Ирака на север-восток Сирии более 50 единиц бронетехники
Лукашенко бежать не собирался - пресс-секретарь
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Структура SOCAR AQS будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане
В Баку открылась онлайн-выставка «Курская дуга»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Гималая Мамишева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии