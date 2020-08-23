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СНГ 23.08.2020 22:03

Лукашенко с презрением высказался об участниках воскресных акций протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих в воскресенье в Минске.

"Как крысы разбежались", -заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео Лукашенко летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

Ранее близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, где Лукашенко выходит из вертолета, который приземлился на территории Дворца Независимости. На видео, опубликованном каналом, на Лукашенко бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: "Там никого не осталось, да?"

В воскресенье в Минске проходит многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]