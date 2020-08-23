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Происшествия 23.08.2020 22:10

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 12 человек, сообщили в воскресенье вечером в МВД республики.

ДТП произошло в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили, отметили там.

По данным ведомства, подтверждена гибель 12 человек, трое получили тяжелые травмы.

В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".

"Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме", - сказано в сообщении.

В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.

Там отмечают, что на данный момент ведется идентификация погибших и пострадавших лиц.

Сорвавшийся с высоты микроавтобус принадлежал одной из туристических компаний, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, которые ссылаются на представителя туристической компании, в туре участвовало 19 человек, авария произошла на обратном пути.

Там не уточнили гражданство туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]