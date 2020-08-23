Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".

Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

Позднее стало известно, что Лукашенко прибыл во Дворец с автоматом в руках и в бронежилете.