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СНГ 23.08.2020 22:24

Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".

Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

Позднее стало известно, что Лукашенко прибыл во Дворец с автоматом в руках и в бронежилете.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]