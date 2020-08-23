Лукашенко бежать не собирался - пресс-секретарь

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, где он находится вместе со своими детьми, заявила его пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы это не пытались представить отдельные блогеры и телеграм каналы, и дети его также были с ним", - сказала Эйсмонт.
Ее комментарий размещён в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого".
Эйсмонт также подтвердила, что вместе с президентом во дворце находится его младший сын Николай.
"В эти минуты президент также работает во Дворце Независимости", - сказала пресс-секретарь.
Ранее Эйсмонт сообщала, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости, "контролировал обстановку".
В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста.
Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.
Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен командира армянской диверсионной группы
Шойгу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом
Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ соберутся на совместное заседание в начале сентября - Шойгу
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" за 2019г в $60 млн
Новое месторождение газа усилит энергобезопасность Турции - президент Алиев
Совет директоров ЛУКОЙЛа 31 августа обсудит развитие в условиях энергетической трансформации
Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек
В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек
В Азербайджане за сутки выявлено 169 новых случая COVID-19, 3 человека скончались
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Структура SOCAR AQS будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане
В Баку открылась онлайн-выставка «Курская дуга»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Гималая Мамишева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии