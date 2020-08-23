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СНГ 23.08.2020 22:38

Лукашенко бежать не собирался - пресс-секретарь

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, где он находится вместе со своими детьми, заявила его пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы это не пытались представить отдельные блогеры и телеграм каналы, и дети его также были с ним", - сказала Эйсмонт.

Ее комментарий размещён в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого".

Эйсмонт также подтвердила, что вместе с президентом во дворце находится его младший сын Николай.

"В эти минуты президент также работает во Дворце Независимости", - сказала пресс-секретарь.

Ранее Эйсмонт сообщала, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости, "контролировал обстановку".

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]