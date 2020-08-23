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Происшествия 23.08.2020 23:46

Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек

Число жертв ДТП в Душетском муниципалитете (край Мцхета-Мтианетия) Грузии увеличилось до 17 человек, сообщили журналистам в воскресенье вечером в МВД республики.

В МВД заявляют, что на месте трагедии находятся заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, которые лично координируют поисково-спасательные мероприятия.

Между тем, очевидцы рассказали журналистам, что микроавтобус перед тем, как сорваться в овраг с большой высоты, предположительно столкнулся с легковым автомобилем. Очевидцы предположили, что в микроавтобусе среди пассажиров находились дети.

Ранее в МВД сообщили о гибели 12 человек в результате ДТП возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили. В ведомстве отметили, что еще три человека получили тяжелые травмы. Позже грузинские СМИ сообщили, что микроавтобус предположительно принадлежал одной из туристических компаний, и в нем могли находиться 19 туристов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария в воскресенье вечером сделали заявления в связи с произошедшим, выразив соболезнования семьям погибших в аварии. Зурабишвили и Гахария назвали произошедшее страшной трагедией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]