За истекшие сутки в Китае выявлено 43 новых инфицированных COVID-19: 16 больных в активной форме и 27 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 27 случаев заражения: 12 активных и 15 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 967 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 418 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 190 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 682 (77 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).
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