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Дальнее зарубежье 24.08.2020 09:10

Захватившие в Мали власть военные предлагают переходный период для формирования правительства

В Мали руководство военной группировки, которая в результате переворота захватила власть в стране, выступила с предложением о трехлетнем переходном периоде, сообщило издание Journal du Mali.

Во время этого периода, как следует из предложения лидеров группировки, власть будет осуществлять правительство, сформированное, преимущественно, из представителей армии.

Военные отметили, что они не возражают против возвращения домой или выезда за границу свергнутого ими президента страны Ибрагима Бубакара Кейты.

Как сообщалось, накануне в Мали прибыла делегация Экономического сообщества западноафриканский государств во главе с экс-президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном.

По сообщению малийских СМИ, делегация и мятежники достигли договоренности "перевернуть страницу правления Кейты".

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении комендантского часа.

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейты и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Активные протесты в Мали начались в марте 2020 года. Оппозиционные силы были недовольны тем, что Конституционный суд отменил результаты голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что позволяло партии Кейты сохранить большинство в парламенте.

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Тэги: МАЛИ, ВОЕННЫЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРИОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]