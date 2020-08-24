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Дальнее зарубежье 24.08.2020 09:31

В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

Президент США Дональд Трамп считает, что лечение инфицированных COVID-19 пациентов с помощью плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, является прорывом.

Он заявил журналистам, что в результате применения плазмы смертность снижается на 35%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально санкционировало использование плазмы для лечения.

В распространенном сообщении ведомства говорится, тем не менее, что "экстренное разрешение на лечение больных с COVID-19" носит экспериментальный характер.

Наблюдатели рассматривают этот шаг как стремление укрепить позиции Трампа накануне открывающегося в понедельник съезда Республиканской партии, который должен официально выдвинуть действующего президента кандидатом на пост главы государства на ноябрьских выборах.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]