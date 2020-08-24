В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

Находящаяся в Литве бывшая кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская может в понедельник провести встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщил "Интерфаксу" источник в ее штабе.

"Встреча планируется в понедельник в Вильнюсе", - сказал источник.

Соратница Тихановской Ольга Ковалькова подтвердила, что та планирует в ближайшие дни такого рода встречу.

"Действительно у Светланы планируется некая встреча, но персоналии и повестка мне неизвестны", - сказала она "Интерфаксу".

Ранее российский дипломатический источник сообщил, что замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву 25-26 августа. "Из Москвы, где он будет 25-26 августа, первый замгоссекретаря отправится в Киев, а в Москву он приедет из Вильнюса", - сказал диписточник "Интерфаксу" в субботу.

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в Москве с замгоссекретаря США Биганом намерены обсудить попытки вмешательства извне в дела Белоруссии, а также ряд двусторонних вопросов.

"Разумеется, ситуация в Белоруссии и попытки определенных внешних сил оказать влияние на развитие этой ситуации будут рассматриваться в ходе пребывания Бигана в Москве", - сказал Рябков "Интерфаксу" в субботу.

Вместе с тем, как подчеркнул Рябков, "говорить о том, что это будет единственной главной темой обсуждения, было бы неправильно". По словам замминистра, "первый замгоссекретаря занимается и другими вопросами". "Помимо прочего, мы имели в виду углубленно обсудить ним все, что касается российско-американских отношений, в самых разных их аспектах", - отметил Рябков. Он подчеркнул, что "отношения в кризисе, проблемы не решаются, поэтому предстоящий контакт, как мы надеемся, позволит создать возможность более предметного обсуждения и хотя бы в некоторых аспектах продвинуться вперёд", - сказал высокопоставленный дипломат.