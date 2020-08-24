В США начинается предвыборный съезд Республиканской партии

В городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) в понедельник открывается Национальный съезд Республиканской партии, на котором на пост президента будет официально выдвинута кандидатура действующего главы государства Дональда Трампа.
Как отмечала британская телерадиокорпорация Би-би-си, Республиканская партия, в отличие от Демократической, планирует провести ряд очных мероприятий, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.
При этом участникам и гостям мероприятий будет необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски. Кроме того, республиканцы будут использовать бейджи, которые позволяют отслеживать передвижения людей.
Конвенция пройдет с 24 по 27 августа. В понедельник темой конвенции будет "Земля обетованная", во вторник - "Земля возможностей", среды - "Земля героев". Темой четверга, который является завершающим днем конвенции, будет "Земля величия". Именно в этот день Трамп выступит с речью в Белом доме, в которой официально примет предложение Республиканской партии баллотироваться на пост президента США.
По данным газеты The Washington Post, в ходе конвенции ожидаются выступления самого Трампа, его супруги Мелании, а также других членов семьи Трампа и вице-президента США Майка Пенса.
Как сообщает газета, несмотря на то, что Республиканская партия не опубликовала официальный список спикеров, с большой вероятностью на конвенции выступят член Палаты представителей Мэтт Гатц, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, лидер фракции меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, сенаторы Тим Скотт и Джони Эрнст и другие.
Кроме того, ожидается выступление Марка и Патриции МакКлоски - супружеской пары из Сент-Луиса (штат Миссури), которые угрожали протестующим движения Black Lives Matter оружием, за что им предъявили обвинение в уголовном преступлении. Позднее обвинения были сняты.
С речью выступит Элис Джонсон, которую освободили согласно указу Трампа по запросу американской телевизионной звезды Ким Кардашьян. Джонсон приговорили к пожизненному тюремному сроку в 1997 году из-за вовлеченности в группировку по торговле наркотиками. После визита Кардашьян Трамп сократил срок Джонсон до июня 2018 года в рамках его политики по реформе уголовного правосудия.
Партийные конвенции проходит раз в четыре года. Во время конвенции партии официально выдвигают кандидата в президенты США до финального этапа президентской кампании.
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