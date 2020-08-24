Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.019 RUR   0.023 GBR   2.2511 TRY   0.2331

Цена на нефть

$/bbl   21.08 WTI 42.34 -0.48 Brent 44.35 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.08.2020 09:08

Навального пытались отравить, он поправится - основатель фонда Cinema for Peace

Российского оппозиционера Алексея Навального попытались отравить, он поправится, но не сможет работать несколько месяцев, заявил основатель фонда Cinema for peace Яка Бизиль.

"Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик - не сможет работать несколько месяцев", - цитируют его немецкие СМИ.

"Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней", - сказал Бизиль, подчеркнув при этом, что он не является медиком и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.

С точки зрения главы фонда, решающим вопросом для Навального остается, "переживет ли он это без последствий и сможет ли дальше заниматься своей деятельностью".

Бизиль сказал, что, по его мнению, в течение ближайших двух-трех дней ясности по этому поводу, вероятно, не последует, потребуется более длительное время.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, НАВАЛЬНЫЙ, ОТРАВЛЕНИЕ, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]