Навального пытались отравить, он поправится - основатель фонда Cinema for Peace

Российского оппозиционера Алексея Навального попытались отравить, он поправится, но не сможет работать несколько месяцев, заявил основатель фонда Cinema for peace Яка Бизиль.
"Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик - не сможет работать несколько месяцев", - цитируют его немецкие СМИ.
"Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней", - сказал Бизиль, подчеркнув при этом, что он не является медиком и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.
С точки зрения главы фонда, решающим вопросом для Навального остается, "переживет ли он это без последствий и сможет ли дальше заниматься своей деятельностью".
Бизиль сказал, что, по его мнению, в течение ближайших двух-трех дней ясности по этому поводу, вероятно, не последует, потребуется более длительное время.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.
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