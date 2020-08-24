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СНГ 24.08.2020 10:02

В Казахстане за сутки выявлено 175 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 107 активных, 68 бессимптомных, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в стране было выявлено 230 случаев.

Всего в республике подтверждено 104 тыс. 718 случаев коронавируса.

В стране за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1509 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 92 тыс. 598 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]