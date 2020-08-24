В Казахстане за сутки выявлено 175 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 107 активных, 68 бессимптомных, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в стране было выявлено 230 случаев.

Всего в республике подтверждено 104 тыс. 718 случаев коронавируса.

В стране за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1509 человек. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 92 тыс. 598 человек.